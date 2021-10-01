В Уфе прошел турслет для возрастных спортсменов

В Уфе накануне Международного дня пожилых людей состоялся туристический слёт для возрастных спортсменов. В парке имени Мажита Гафури участники испытали свои возможности и вспомнили молодость.

Душевные песни на свежем воздухе при отличной осенней погоде. Идеальные условия для активного долголетия. Туристический слет для ветеранов включил в себя восемь разнообразных этапов, среди которых были интеллектуальные, технические и спортивные. Самой сложной частью можно назвать полосу препятствий. Здесь участники по-настоящему проверяли свои силы, но трудностей не боится никто. Команда Луизы Фёдоровой состоит из учителей одной школы. Они давно трудятся вместе, поэтому работа в команде на данном этапе для них является очередным сплочением коллектива.

Спортсменки из команды «А ну-ка, девушки!» давно дружат друг с другом. Они организовались более десяти лет назад и ходят на бесплатные курсы лечебной физкультуры для пенсионеров. И на туристическом слете они быстро и слаженно проходят все этапы. По итогам мероприятия команда получила звание самой веселой.

В Год здоровья и активного долголетия в республике проводится немало соревнований. На туристическом слете для пожилых людей собралось одиннадцать команд. В общекомандном зачете победил коллектив с названием «Север», в медалях остались команды «Комета» и «Кашкадан».