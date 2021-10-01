БСТ покажет трансляцию фестиваля «Я люблю тебя, жизнь»

1 600 нуждающихся одиноких пенсионеров в Башкортостане получат продуктовые наборы. Продовольствие направят жителям десяти районов Башкирии, включая города Уфа, Бирск и Благовещенск.

Сегодня в Уфе пройдет гала-концерт «Я люблю тебя, жизнь». Он посвящен Республиканскому фестивалю художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения. Накануне прошла репетиция концерта. В юбилейном фестивале приняли участие 2200 самодеятельных артистов. В рамках конкурсной программы было представлено более 350 творческих номеров. Победителями фестиваля признали 69 из них.

Искромётным творчеством артистов «серебряного» возраста жители республики смогут насладиться не выходя из дома. 1 октября с 14:00 до 16:00 гала-концерт будет транслировать телеканал БСТ.

Это интересно смотреть. Потому что они поют и заряжают оптимизмом. Они живут в этом творчестве.

Лилия Иванова, режиссёр гала-концерта
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