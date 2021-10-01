БСТ покажет трансляцию фестиваля «Я люблю тебя, жизнь»

Сегодня в Уфе пройдет гала-концерт «Я люблю тебя, жизнь». Он посвящен Республиканскому фестивалю художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения. Накануне прошла репетиция концерта. В юбилейном фестивале приняли участие 2200 самодеятельных артистов. В рамках конкурсной программы было представлено более 350 творческих номеров. Победителями фестиваля признали 69 из них.