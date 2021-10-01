Под Уфой сгорели торговые павильоны

В ночь с 30 сентября на 1 октября под Уфой произошёл крупный пожар. Возгорание зафиксировано в посёлке Зубово.

Огнём охватило торговые павильоны на «Зубовском рынке». Пожарные отметили, что возгорание распространилось на бревенчатое строение площадью 10 кв.м. и дощатый павильон. Огонь полностью уничтожил несколько прилавков.

По предварительной информации, возгорание вспыхнуло в небольшом кафе «Шашлычок». Предстоит оценить причиненный материальный ущерб. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.