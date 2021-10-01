В Башкирии представили среднестатистический портрет антипрививочника

Есть результаты социологического исследования, которые помогают посмотреть в лицо активному антипрививочнику. В соцопросе приняли участие 600 человек, из них с антипрививочным настроением — 10% населения. Как правило, равномерно, это селяне и горожане, с чуть большим перекосом в сторону села, в сторону мужчин. По возрасту – это средний возраст – 31-45 лет. Это самый активный возраст антипрививочника. Как правило, этот человек не вполне образованный, не адаптированный, безработный или разнорабочий.

Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ