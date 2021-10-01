В Башкирии представили среднестатистический портрет антипрививочника

Вчера, 30 сентября, в башкирской столице состоялось заседание оперштаба по недопущению распространения COVID-19. Руководитель ОП РБ Шамиль Валеев "обрисовал" портрет среднестатистического антипрививочника.
Со слов Шамиля Валеева, среди анипрививочников 7% против любых вакцин, 11,3% - против вакцинации и COVID-19, 17% - не хотят озвучивать причину, у 18% имеется медобразование, и еще 22% - опасаются негативных последствий.
Шамиль Валеев в конце сентября ревакцинировался «Спутником Лайт», подчеркнув, что «как-то стало тревожно вокруг с ковидом, решился сделать ревакцинацию».
Фото: https://vk.com/vshml.