В Башкирии представили среднестатистический портрет антипрививочника

Вчера, 30 сентября, в башкирской столице состоялось заседание оперштаба по недопущению распространения COVID-19. Руководитель ОП РБ Шамиль Валеев "обрисовал" портрет среднестатистического антипрививочника.

Фото №1 - В Башкирии представили среднестатистический портрет антипрививочника

Есть результаты социологического исследования, которые помогают посмотреть в лицо активному антипрививочнику. В соцопросе приняли участие 600 человек, из них с антипрививочным настроением — 10% населения. Как правило, равномерно, это селяне и горожане, с чуть большим перекосом в сторону села, в сторону мужчин. По возрасту – это средний возраст – 31-45 лет. Это самый активный возраст антипрививочника. Как правило, этот человек не вполне образованный, не адаптированный, безработный или разнорабочий.

Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ

Со слов Шамиля Валеева, среди анипрививочников 7% против любых вакцин, 11,3% - против вакцинации и COVID-19, 17% - не хотят озвучивать причину, у 18% имеется медобразование, и еще 22% - опасаются негативных последствий.

Получается вполне маргинальный образ. Антипрививочник – это не тот человек, с которым себя хочется ассоциировать.

Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ

Шамиль Валеев в конце сентября ревакцинировался «Спутником Лайт», подчеркнув, что «как-то стало тревожно вокруг с ковидом, решился сделать ревакцинацию».

Теперь это смертельно опасно. Уговоры уже перестают работать. Начинается элемент государственного принуждения. Как в первом классе. Убежденных, принципиальных «антипривов» — единицы процента. Возможно, их надо отпускать, хотя это несправедливо по отношению к тем, кого они обсеменяют своей микрофлорой. И надо посмотреть, как они себя поведут под ИВЛ. В общем, берегите себя и своих близких.

Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ

Фото: https://vk.com/vshml.

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