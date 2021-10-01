В Башкирии установлен ещё один антирекорд по заболевшим коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.

Так, в Башкирии за последние сутки был установлен очередной антирекорд по заболевшим – коронавирус выявили у 452 человек. Общее количество заболевших достигло 67 331. Выздоровели за сутки 315 человек (за всё время – 58 649), скончались – 22 (1637).