Уфа заплатит 16,4 млн рублей за доставку подержанных трамваев из Москвы

По данным закупочной документации, победитель должен будет погрузить вагоны с трамвайного кольца в Москве на улице Чертановской и доставить в уфимские трамвайные депо на бульваре Хадии Давлетшиной и на проспекте Октября. Сделать это нужно не позднее 15 декабря 2021 года. За доставку вагонов заплатит МУП «УИТ».