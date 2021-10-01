Уфа заплатит 16,4 млн рублей за доставку подержанных трамваев из Москвы

Уфимское «Управление инфраструктурой транспорта» объявило аукцион по отбору подрядчика для транспортировки из Москвы в Уфу 27 подержанных трамваев марки «Татра Т3» и 23 трамвая марки КТМ.
Ранее сити-менеджер башкирской столицы Сергей Греков сообщил, что в Уфу доставят вагоны, изношенные на 50%. На данный момент износ имеющихся уфимских трамваев составляет 98%.
Начальная цена закупки составляет 16,4 млн рублей. В аукционе победит предложивший самую низкую цену.
По данным закупочной документации, победитель должен будет погрузить вагоны с трамвайного кольца в Москве на улице Чертановской и доставить в уфимские трамвайные депо на бульваре Хадии Давлетшиной и на проспекте Октября. Сделать это нужно не позднее 15 декабря 2021 года. За доставку вагонов заплатит МУП «УИТ».
Фото: Городской электротранспорт.