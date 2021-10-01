Стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Уфе

Накануне, 30 сентября, волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о поисках 13-летней Карины Х. в Уфе.
Стали известны подробности пропажи ребёнка. С мамой Карины поговорили корреспонденты издания «КП-Уфа».
Оказалось, девочка ушла из дома, но вскоре перестала выходить на связь с близкими. Перепуганные родители не стали тянуть время и сразу обратились за помощью к волонтёрам и полиции.
Карина нашлась быстро живой и здоровой. Девочка ушла в гости к подруге, заигралась там, а позвонить родителям забыла. Мама школьницы отметила, что не собирается ругать ребёнка, так как главное, что с девочкой всё хорошо.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан.