Стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Уфе

Накануне, 30 сентября, волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о поисках 13-летней Карины Х. в Уфе.

Фото №1 - Стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Уфе

Стали известны подробности пропажи ребёнка. С мамой Карины поговорили корреспонденты издания «КП-Уфа».

Оказалось, девочка ушла из дома, но вскоре перестала выходить на связь с близкими. Перепуганные родители не стали тянуть время и сразу обратились за помощью к волонтёрам и полиции.

Карина нашлась быстро живой и здоровой. Девочка ушла в гости к подруге, заигралась там, а позвонить родителям забыла. Мама школьницы отметила, что не собирается ругать ребёнка, так как главное, что с девочкой всё хорошо.

Фото: Лиза Алерт Башкортостан. 

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