Стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Уфе

Оказалось, девочка ушла из дома, но вскоре перестала выходить на связь с близкими. Перепуганные родители не стали тянуть время и сразу обратились за помощью к волонтёрам и полиции.

Карина нашлась быстро живой и здоровой. Девочка ушла в гости к подруге, заигралась там, а позвонить родителям забыла. Мама школьницы отметила, что не собирается ругать ребёнка, так как главное, что с девочкой всё хорошо.