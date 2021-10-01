В Башкирии пропали без вести три человека

Еще один запрос пришел вчера поздно вечером на поиски женщины 1949 года рождения, которая в ночь с 29 на 30 пропала из дома с. Лагерево Салаватского района. Когда родственники обнаружили потерю бабушки, они приступили к самостоятельным поискам, но, не обнаружив ее, обратились за помощью в экстренные службы. К счастью, в 7:30 час. женщина была найдена на поляне в с. Лагерево замерзшей, в полусознательном состоянии.

пресс-служба Госкомитета по ЧС