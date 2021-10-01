За минувшие сутки в Башкирии пропали без вести три человека. На их поиски выдвигались спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Ранним утром спасатели направились в деревню Воскресенка Благовещенского района Башкирии на поиски 80-летней женщины, страдающей потерей памяти, которая ушла из дома еще 27 числа.
В ходе поисковых работ были найдены свидетели, которые видели женщину, то в одном месте, то в другом, и более того одну из ночей «потеряшку» пустили переночевать в дом жители д. Туктарово. Вот только позвонить в «112» и сообщить о «странной» женщине никто не догадался. К счастью, все окончилось благополучно и вчера вечером женщина была найдена в д. Укман.
пресс-служба Госкомитета по ЧС
Спустя некоторое время спасателям поступило сообщение о пропаже 46-летнего мужчины в селе Верхний Изяк того же района. К счастью, его нашли родственники.
Еще один запрос пришел вчера поздно вечером на поиски женщины 1949 года рождения, которая в ночь с 29 на 30 пропала из дома с. Лагерево Салаватского района. Когда родственники обнаружили потерю бабушки, они приступили к самостоятельным поискам, но, не обнаружив ее, обратились за помощью в экстренные службы. К счастью, в 7:30 час. женщина была найдена на поляне в с. Лагерево замерзшей, в полусознательном состоянии.