Юная шашистка из Уфы стала второй на Кубке России

В Сочи прошёл мужской и женский чемпионат и кубок России по шашкам. В соревновании приняли участие целых пять спортсменов из Башкирии.

В составе башкирской команды были: играющий тренер Янис Сафин и спортсмены 16-19 лет: Ильдус Аллагузин, Дарья Ткаченко из Ишимбая и Айгиза Мухаметьянова, Арслан Ахметзянов из Уфы.

На Кубке России спортсмены заняли сразу три призовых места. Айгиза Мухаметьянова стала второй в главном турнире, а также завоевала третье место в «быстрых шашках». Янис Сафин стал третьим в «блице».