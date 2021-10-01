В Башкирии неизвестные расстреляли семью лебедей

Жители Учалинского района рассказали о печальном происшествии. В деревне Сураманово расстреляли семью лебедей.

Как рассказали корреспонденты газеты «Башкортостан», пара лебедей обосновалась в деревне ещё весной. Местные жители помогли птицам обустроиться, присматривали за потомством. Пять птенцов выросли в красивых взрослых особей. Из-за близкого контакта с человеком лебеди не боялись людей, доверяли им и без страха подплывали ближе.

Накануне, 30 сентября, к озеру Исыкуль подъехали неизвестные на «Шевроле Нива». Лебеди доверительно подплыли к мужчинам, но те просто расстреляли несчастных птиц. При этом причина такого поступка непонятна, ведь дебоширы сразу уехали с места инцидента.

Услышав шум, местные жители выбежали к лебедям, но было уже поздно. Двое родителей и трое птенцов скончались на месте инцидента, а ещё два лебедя скончались ночью от полученных ранений.