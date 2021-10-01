На БСТ стартовал конкурс юных музыкантов «Елкэн»

Первый телевизионный конкурс юных музыкантов «Елкэн» стартовал на канале БСТ. Новый проект, название которого переводится как «Парус», приурочен к Году башкирской истории, объявленному Всемирным курултаем башкир.

Организатором конкурса выступает детско-юношеский телеканала «Тамыр» и Министерство культуры детско-юношеский телеканала республики. Конкурсанты исполняют произведения башкирских композиторов и народные мелодии, в которых отражены важнейшие события в истории Башкортостана, национальный дух и ментальность. В конкурсе принимают участие юные музыканты от 8 до 14 лет по четырем номинациям: фортепиано, струнные инструменты, а также духовые и народные.

Детский телевизионный проект о башкирской классической музыке давно жил в наших сердцах, и наконец-то в этом году мы собрались духом и принялись реализовывать этот прекрасный музыкальный проект. Я думаю, проект «Елкэн» имеет будущее. К нам подключились и композиторы, и школы искусств.

Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»
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