На БСТ стартовал конкурс юных музыкантов «Елкэн»

Детский телевизионный проект о башкирской классической музыке давно жил в наших сердцах, и наконец-то в этом году мы собрались духом и принялись реализовывать этот прекрасный музыкальный проект. Я думаю, проект «Елкэн» имеет будущее. К нам подключились и композиторы, и школы искусств.

Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»