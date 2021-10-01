Жителям Башкирии с медотводом от вакцинации рекомендовали ограничить социальные контакты

Меры будут вводить поэтапно. Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. С 12 октября к этому списку добавят торговые центры, выставочные залы, концертные залы. Также нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры начнут действовать в отношении салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, а также спорткомплексов и бассейнов. Ограничения на посещения ресторанов и кафе введут в случае, если в них более 50 посадочных мест.