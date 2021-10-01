Жителям Башкирии с медотводом от вакцинации рекомендовали ограничить социальные контакты

В Башкирии ввели новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом. Посещать общественные места теперь можно только при наличии либо сертификата о пройденной вакцинации, либо справки о перенесённом коронавирусе в течение шести месяцев. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.

Меры будут вводить поэтапно. Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. С 12 октября к этому списку добавят торговые центры, выставочные залы, концертные залы. Также нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры начнут действовать в отношении салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, а также спорткомплексов и бассейнов. Ограничения на посещения ресторанов и кафе введут в случае, если в них более 50 посадочных мест.

Хочу обратить внимание, что если медотвод у человека по какому-то заболеванию, то это как раз не повод ходить в театры, магазины и другие общественные места. Это справка о том, что человек подвержен высокому риску заболевания и должен всячески ограничить социальные контакты.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан
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