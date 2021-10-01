Многодетная уфимка из Англии рассказала о кризисе в Лондоне

Многодетная мама рассказала журналистам bash.news о последних событиях в столице Англии.
29-летняя Мадина Иващенко живёт в Лондоне уже второй год - сюда пригласили на работу её супруга. На выходных там произошел ажиотаж: на заправках образовались длинные очереди. Кто-то даже не смог доехать до работы. Многие жители страны ушли на удалёнку. События разворачиваются стремительно, заправочные станции попросту закрываются из-за отсутствия топлива.
Всему виной слухи. В городе стали поговаривать о нехватке бензина на заправках, поэтому водители буквально атаковали все станции. По словам Мадины, таких очередей в столице практически не бывает. Ей повезло - личным автомобилем она пользуется крайне редко, однако кризис в Англии также застал ее врасплох.
Сейчас в Лондоне бензоколонки на автозаправках оцеплены металлическими ограждениями. Везде баннеры и надписи: "Извините, дизельного топлива нет". Жители многомиллионного города встревожены. Ситуация становится напряжённее. На нескольких АЗС были зафиксированы драки за бензин. Очевидцы сняли это на видео и выложили в Сеть.
Однако, как выяснилось, дефицита бензина в Лондоне нет, проблема в другом. На заправки топливо не поступает, потому что нет водителей на бензовозы. Раньше на эту работу устраивались граждане Евросоюза. Но после выхода страны из ЕС они больше не могут работать на территории Великобритании. Коронавирус тоже внёс коррективы в процедуру. За последние 2 года из Британии уехали тысячи водителей, приехавших из Евросоюза. Подготовка и оформление новых кадров затруднены из-за пандемии.
Однако власти страны, по словам Мадины, уже начали предпринимать меры по исправлению ситуации. Топливо на заправки теперь доставляют военные, а водителям-иностранцам Великобритания выдаст временные визы. Удастся ли преодолеть этот бензиновый кризис покажет время.