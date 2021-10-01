Полиция Башкирии ищет мужчину, который собрался «проверять» школы с автоматом

В социальных сетях житель Башкирии опубликовал резонансное видео, на котором заявил, что отправится в школы с макетом автомата. РИА Новости сообщают – произошедшем уже заинтересовались сотрудники полиции.

Фото №1 - Полиция Башкирии ищет мужчину, который собрался «проверять» школы с автоматом

На кадрах видеозаписи мужчина показывает макет автомата Калашникова и говорит о том, что намерен «проверить» школы Ишимбая. «Ничего личного», — заявили граждане в кадре. Горожанин и его товарищ решили оценить, как учебные заведения готовы к «встрече с террористами» после трагедий в Перми и Казани. 

МВД по Ишимбайскому району уже ведёт поиск мужчин с видеозаписи для дальнейшего расследования.

Сотрудниками отдела МВД России по Ишимбайскому району в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация видеозаписи, в которой житель города Салавата, по его словам, с макетом автомата собирается прийти в учебные заведения города Ишимбая. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск данного гражданина.

пресс-служба МВД по Ишимбайскому району 

Фото: kazanfirst.ru

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии