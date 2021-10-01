Полиция Башкирии ищет мужчину, который собрался «проверять» школы с автоматом

В социальных сетях житель Башкирии опубликовал резонансное видео, на котором заявил, что отправится в школы с макетом автомата. РИА Новости сообщают – произошедшем уже заинтересовались сотрудники полиции.

На кадрах видеозаписи мужчина показывает макет автомата Калашникова и говорит о том, что намерен «проверить» школы Ишимбая. «Ничего личного», — заявили граждане в кадре. Горожанин и его товарищ решили оценить, как учебные заведения готовы к «встрече с террористами» после трагедий в Перми и Казани.