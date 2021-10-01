В Зилаирском районе Башкирии появится новый ФАП

Жители Зилаирского района скоро смогут обследоваться в новом современном ФАПе. Он расположится в с. Верхнесалимово. Уже начали устанавливать монтажные сваи медицинского учреждения. Скоро начнутся монтажные работы модульной конструкции. Строительство реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Действующий сейчас фельдшерско-акушерский пункт обслуживает три населенных пункта – села Верхнесалимово, Балапан и Суртан-Узяк. В них проживают около 300 человек, из них 55 детей. Новый ФАП планируется оснастить необходимым оборудованием. ­­­­­

Необходимость строительства нового ФАПа в Верхнесалимово возникла давно. Потому что людям далеко добираться до районной больницы –­ 60 километров. Ильдар Хамитов, главный врач Зилаирской районной больницы



В этом году в регионе планируется построить две поликлиники, две сельские врачебные амбулатории, восемь капитальных ФАПов.