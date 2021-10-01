Коварный и быстрый: Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса

В Башкортостане ужесточают коронавирусные ограничения. Посещать общественные места теперь можно будет только при наличии либо сертификата о пройденной вакцинации, либо справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров. Меры будут вводить поэтапно.

Согласно данным статистики, в республике вновь побит антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19. За сутки инфекция подтвердилась у 452 жителей региона. Количество жертв увеличилось на 22 и составляет 1 637 человек. В тяжелом состоянии сейчас 37 заболевших.

Теперь в реанимации лежат не только взрослые, но и дети. Ковид всё чаще поражает малышей. Вирус передаётся по цепочке. И хоть несовершеннолетние переносят болезнь немного легче, чем их родители, так бывает не всегда. На ИВЛ попадают и трёхмесячные крохи. Дельта-штамм изменил течение болезни не только у малолетних. В трудном положении оказались и беременные. Ведь когда женщины вынашивают малышей, их организм становится более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Риск попасть в отделение интенсивной терапии увеличивается вдвое.

Потому что за счёт роста живота немного сдавливаются лёгкие, и может быть такое, что чем больше срок беременности, тем больше влияния на лёгкие. Тем сильнее уменьшается кислородная ёмкость, и есть риски, что раньше срока родоразрешится женщина. Но хоть женщины и болеют, мы стараемся всё равно, ведь нам нужен живой и здоровый ребёнок. Динар Габдрахманов, врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра

В последние дни Антиковидный ситуационный центр фиксирует свыше 5 тысяч звонков ежедневно. Чаще всего жители республики жалуются на длительные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов и просят вызвать на дом врача.

Ну знаете, последние, наверное, дня два-три возобновились звонки именно с просьбой записать на вакцинацию. Прям люди желают, горят этим. Спрашивают, какие есть вакцины. То есть сейчас много таких вопросов. Алла Смертина, руководитель смены Антиковидного ситуационного центра

Этот вирус настолько быстро распространяется, вот эта новая форма дельта очень коварна. Такие симптомы коварные. Нет длительного инкубационного периода, вот буквально три-четыре часа было 20%, потом 40, 60, 90 и смерть. Римма Утяшева, руководитель Антиковидного ситуационного центра

Чтобы сократить распространение инфекции, в республике вновь вводят антиковидные ограничения. Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. С 12 октября к этому списку добавят торговые центры, выставочные и концертные залы. Также нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры начнут действовать в отношении салонов красоты, соляриев, бань и саун, а также спорткомплексов и бассейнов.

Хочу обратить внимание, что если медотвод у человека по какому-то заболеванию, то это как раз не повод ходить в театры, магазины и другие общественные места. Это справка о том, что человек подвержен высокому риску заболевания и должен всячески ограничить социальные контакты. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан