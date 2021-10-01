Коварный и быстрый: Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса

В Башкортостане ужесточают коронавирусные ограничения. Посещать общественные места теперь можно будет только при наличии либо сертификата о пройденной вакцинации, либо справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров. Меры будут вводить поэтапно.

Согласно данным статистики, в республике вновь побит антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19. За сутки инфекция подтвердилась у 452 жителей региона. Количество жертв увеличилось на 22 и составляет 1 637 человек. В тяжелом состоянии сейчас 37 заболевших.

Теперь в реанимации лежат не только взрослые, но и дети. Ковид всё чаще поражает малышей. Вирус передаётся по цепочке. И хоть несовершеннолетние переносят болезнь немного легче, чем их родители, так бывает не всегда. На ИВЛ попадают и трёхмесячные крохи. Дельта-штамм изменил течение болезни не только у малолетних. В трудном положении оказались и беременные. Ведь когда женщины вынашивают малышей, их организм становится более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Риск попасть в отделение интенсивной терапии увеличивается вдвое.

Фото №1 - Коварный и быстрый: Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса

Потому что за счёт роста живота немного сдавливаются лёгкие, и может быть такое, что чем больше срок беременности, тем больше влияния на лёгкие. Тем сильнее уменьшается кислородная ёмкость, и есть риски, что раньше срока родоразрешится женщина. Но хоть женщины и болеют, мы стараемся всё равно, ведь нам нужен живой и здоровый ребёнок.

Динар Габдрахманов, врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра

В последние дни Антиковидный ситуационный центр фиксирует свыше 5 тысяч звонков ежедневно. Чаще всего жители республики жалуются на длительные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов и просят вызвать на дом врача.

Ну знаете, последние, наверное, дня два-три возобновились звонки именно с просьбой записать на вакцинацию. Прям люди желают, горят этим. Спрашивают, какие есть вакцины. То есть сейчас много таких вопросов.

Алла Смертина, руководитель смены Антиковидного ситуационного центра
Фото №2 - Коварный и быстрый: Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса
БАШКОРТТАР-БСТ

Этот вирус настолько быстро распространяется, вот эта новая форма дельта очень коварна. Такие симптомы коварные. Нет длительного инкубационного периода, вот буквально три-четыре часа было 20%, потом 40, 60, 90 и смерть.

Римма Утяшева, руководитель Антиковидного ситуационного центра

Чтобы сократить распространение инфекции, в республике вновь вводят антиковидные ограничения. Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. С 12 октября к этому списку добавят торговые центры, выставочные и концертные залы. Также нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры начнут действовать в отношении салонов красоты, соляриев, бань и саун, а также спорткомплексов и бассейнов.

Фото №3 - Коварный и быстрый: Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса

Хочу обратить внимание, что если медотвод у человека по какому-то заболеванию, то это как раз не повод ходить в театры, магазины и другие общественные места. Это справка о том, что человек подвержен высокому риску заболевания и должен всячески ограничить социальные контакты.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Коронавирус не отступает, а лишь набирает обороты. В Башкортостане вновь развертывают дополнительные ковид-госпитали. В Зауралье и на западе республики могут появиться новые инфекционные больницы. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения региона. А остановить распространение болезни поможет вакцинация.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии