Коварный и быстрый: Башкирия борется с дельта-штаммом коронавируса

В Башкортостане ужесточают коронавирусные ограничения. Посещать общественные места теперь можно будет только при наличии либо сертификата о пройденной вакцинации, либо справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров. Меры будут вводить поэтапно.
Согласно данным статистики, в республике вновь побит антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19. За сутки инфекция подтвердилась у 452 жителей региона. Количество жертв увеличилось на 22 и составляет 1 637 человек. В тяжелом состоянии сейчас 37 заболевших.
Теперь в реанимации лежат не только взрослые, но и дети. Ковид всё чаще поражает малышей. Вирус передаётся по цепочке. И хоть несовершеннолетние переносят болезнь немного легче, чем их родители, так бывает не всегда. На ИВЛ попадают и трёхмесячные крохи. Дельта-штамм изменил течение болезни не только у малолетних. В трудном положении оказались и беременные. Ведь когда женщины вынашивают малышей, их организм становится более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Риск попасть в отделение интенсивной терапии увеличивается вдвое.
В последние дни Антиковидный ситуационный центр фиксирует свыше 5 тысяч звонков ежедневно. Чаще всего жители республики жалуются на длительные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов и просят вызвать на дом врача.
Чтобы сократить распространение инфекции, в республике вновь вводят антиковидные ограничения. Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. С 12 октября к этому списку добавят торговые центры, выставочные и концертные залы. Также нельзя будет приобрести билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры начнут действовать в отношении салонов красоты, соляриев, бань и саун, а также спорткомплексов и бассейнов.
Коронавирус не отступает, а лишь набирает обороты. В Башкортостане вновь развертывают дополнительные ковид-госпитали. В Зауралье и на западе республики могут появиться новые инфекционные больницы. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения региона. А остановить распространение болезни поможет вакцинация.