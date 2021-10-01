В Уфе полиция ищет грабителя, напавшего на пенсионера

Полиция Уфы разыскивает подозреваемого в покушении на грабёж. С заявлением о попытке похищения денег обратилась пожилая пара.
Молодой человек попал в обзор камеры видеонаблюдения. Потерпевший снимал деньги с карты в банкомате. Всего 80 тысяч рублей. На кадрах видно, как рядом стоит неизвестный в чёрной одежде и яркой бейсболке, он постоянно смотрит по сторонам выходя из отделения как раз следом за пожилым мужчиной, оглядывается. Злоумышленник дошёл до дома за предполагаемой жертвой, попал в подъезд и напал на мужчину.
Потерпевший смог дать отпор. Молодого человека сейчас разыскивает полиция, возбуждены уголовные дела о покушении на грабеж. Если вы узнали подозреваемого или можете сообщить о его местонахождении, просим позвонить в полицию.