В Уфе полиция ищет грабителя, напавшего на пенсионера

Молодой человек попал в обзор камеры видеонаблюдения. Потерпевший снимал деньги с карты в банкомате. Всего 80 тысяч рублей. На кадрах видно, как рядом стоит неизвестный в чёрной одежде и яркой бейсболке, он постоянно смотрит по сторонам выходя из отделения как раз следом за пожилым мужчиной, оглядывается. Злоумышленник дошёл до дома за предполагаемой жертвой, попал в подъезд и напал на мужчину.