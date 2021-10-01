Нехватка кадров и необходимость модернизации: министр здравоохранения Башкирии посетил Учалы

Жители Учалов поставили диагноз местной медицине – острая нехватка кадров. В результате в медучреждениях возникают очереди, а на прием к узким специалистам пациентам приходится ездить в Белорецк. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в город приехал министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Визит в Учалы руководитель республиканского Минздрава начал с посещения городской больницы. Работы у врачей хватает – в коридорах многолюдно. При этом в медучреждении соблюдаются строгие санитарные правила. Термометрия, масочный режим. Зоны разделены на красную и зелёную. Особое внимание Максим Забелин уделил лечению ковида, наличию средств защиты для врачей.
Проинспектировал глава Минздрава и наличие лекарств. По словам провизоров аптеки, спрос на препараты вырос в связи с сезонными заболеваниями.
Городская больница в Учалах закрываться не будет, более того, медучреждение модернизируют. Об этом Максим Забелин заявил во время встречи с горожанами в местной филармонии. Ведётся строительство нового хирургического корпуса, в следующем году начнут возводить детскую поликлинику. Однако, по мнению людей, работать в них будет некому. Специалистов не хватает. Министр рассказал, как решается этот вопрос.
Тревогу учалинцев вызвал перевод служб в подчинение межрайонного медицинского центра, который находится в Белорецке. Жители считают, что в экстренных случаях пациентов могут просто не довезти. Расстояние между городами – 100 километров. Экстренная помощь будет оказываться в Учалах, отметил министр. Останется в городе и родильное отделение. В общей сложности Максим Забелин ответил на несколько десятков вопросов. Проблемы в здравоохранении копились не один год, эмоции захлёстывали людей. Жаловались учалинцы и на порой некорректное поведение медперсонала и врачей.
Вместо запланированных полутора часов встреча длилась более трёх. Жители также отметили сложности при записи на прием к врачам, нехватку лекарств, увеличенные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов и других анализов. По каждому из этих пунктов будет проведена тщательная проверка Росздравнадзора. Также дальнейшее развитие системы здравоохранения Максим Забелин обсудил с местными врачами. Проблемы, озвученные в ходе встречи, действительно есть, отметили коллеги. И в их решении нужен точечный и системный подход. За один прием такую «болезнь» не вылечить.