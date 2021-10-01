Нехватка кадров и необходимость модернизации: министр здравоохранения Башкирии посетил Учалы

Жители Учалов поставили диагноз местной медицине – острая нехватка кадров. В результате в медучреждениях возникают очереди, а на прием к узким специалистам пациентам приходится ездить в Белорецк. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в город приехал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Визит в Учалы руководитель республиканского Минздрава начал с посещения городской больницы. Работы у врачей хватает – в коридорах многолюдно. При этом в медучреждении соблюдаются строгие санитарные правила. Термометрия, масочный режим. Зоны разделены на красную и зелёную. Особое внимание Максим Забелин уделил лечению ковида, наличию средств защиты для врачей.

Здесь создана маршрутизация. Важно защитить врачей. Темпы вакцинации упали.

Максим Забелин. заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №1 - Нехватка кадров и необходимость модернизации: министр здравоохранения Башкирии посетил Учалы

Проинспектировал глава Минздрава и наличие лекарств. По словам провизоров аптеки, спрос на препараты вырос в связи с сезонными заболеваниями.

Лекарства нужны, но у нас всё есть. Шкафы полные, всего хватает. «Арбидол» сейчас выписывают, противовирусные.

Сагида Шаймарданова, провизор аптеки

Городская больница в Учалах закрываться не будет, более того, медучреждение модернизируют. Об этом Максим Забелин заявил во время встречи с горожанами в местной филармонии. Ведётся строительство нового хирургического корпуса, в следующем году начнут возводить детскую поликлинику. Однако, по мнению людей, работать в них будет некому. Специалистов не хватает. Министр рассказал, как решается этот вопрос.

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40 студентов из Учалов учатся по целевому направлению, после получения диплома они приедут обратно. Работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №2 - Нехватка кадров и необходимость модернизации: министр здравоохранения Башкирии посетил Учалы

Тревогу учалинцев вызвал перевод служб в подчинение межрайонного медицинского центра, который находится в Белорецке. Жители считают, что в экстренных случаях пациентов могут просто не довезти. Расстояние между городами – 100 километров. Экстренная помощь будет оказываться в Учалах, отметил министр. Останется в городе и родильное отделение. В общей сложности Максим Забелин ответил на несколько десятков вопросов. Проблемы в здравоохранении копились не один год, эмоции захлёстывали людей. Жаловались учалинцы и на порой некорректное поведение медперсонала и врачей.

Такая случаи бывают, мы с такими кадрами прощаемся. В Учалы приедет проверка Росздравнадзора, чтобы во всем разобраться.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Вместо запланированных полутора часов встреча длилась более трёх. Жители также отметили сложности при записи на прием к врачам, нехватку лекарств, увеличенные сроки ожидания результатов ПЦР-тестов и других анализов. По каждому из этих пунктов будет проведена тщательная проверка Росздравнадзора. Также дальнейшее развитие системы здравоохранения Максим Забелин обсудил с местными врачами. Проблемы, озвученные в ходе встречи, действительно есть, отметили коллеги. И в их решении нужен точечный и системный подход. За один прием такую «болезнь» не вылечить.

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