«Это очень тяжелая служба»: Радий Хабиров поздравил сотрудников ОМОНа и СОБРа

Радий Хабиров поздравил сотрудников спецподразделений с профессиональным праздником. В Башкортостане отмечают 33-ю годовщину со дня образования ОМОНа, а также 29-летие Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Глава республики вручил государственные награды и передал ключи от нового автобуса НЕФАЗ.

И в огонь, и в воду, и куда угодно, если стоит вопрос государственной важности. Отряд мобильного особого назначения и Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии эффектны не только на учениях. Тренировки проводятся каждый день.

В торжественной церемонии в честь 33-й годовщины со дня образования ОМОНа, а также 29-летия СОБРа Росгвардии в Уфе принял участие глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что с первых дней создания у спецподразделений тяжелая служба.

Защищать общественный порядок, бороться против терроризма и экстремизма, защищать права и свободы наших граждан – это очень тяжелая и ответственная служба. За этот короткий промежуток времени более 27 военнослужащих были награждены государственными наградами. 25 человек получили орден Мужества. К сожалению, 7 человек получили орден Мужества посмертно. Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, и они, конечно, всегда будут жить в наших сердцах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также пообщался с Валентиной Щекатуровой. Её сын погиб в 1996 году в Чечне при выполнении служебного задания СОБРа. Руководитель региона пожелал ей крепкого здоровья, отметив, что республика всегда готова оказать поддержку семьям сотрудников и ветеранов Росгвардии.

Здесь простых людей нет. Здесь именно элита нашего общества. Ребята, как говорится, пройдя круги ада, остаются людьми – добрыми хорошими, отзывчивыми, не теряют свою человечность. Я очень благодарна всем ребятам за их службу, верность, за их подвиг. Потому что у них каждый день – это подвиг. Валентина Щекатурова

Боец Артур Ихсанов свою работу считает не подвигом, а призванием. Был в горячих точках, но разговорам о службе предпочитает более миролюбивые темы.

Я мужчина, и это мужская профессия – защищать наших граждан от всего плохого. Перечислять не буду, все знают. Мы всегда стоим на страже нашего государства. Артур Ихсанов, старший группы кадров ОМОН Росгвардии по Республике Башкортостан

Кандидат, изъявивший желание служить в СОБРе, должен соответствовать моральным качествам нормального человека. Он должен понимать и быть адекватным, ориентироваться в любой обстановке, куда бы он ни попал. При этом сохранять свое человеческое лицо. Потому что в наше время это немаловажный фактор. Исфат Сарвартдинов, командир отряда СОБР Росгвардии по Республике Башкортостан