«Это очень тяжелая служба»: Радий Хабиров поздравил сотрудников ОМОНа и СОБРа

Радий Хабиров поздравил сотрудников спецподразделений с профессиональным праздником. В Башкортостане отмечают 33-ю годовщину со дня образования ОМОНа, а также 29-летие Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Глава республики вручил государственные награды и передал ключи от нового автобуса НЕФАЗ.
И в огонь, и в воду, и куда угодно, если стоит вопрос государственной важности. Отряд мобильного особого назначения и Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии эффектны не только на учениях. Тренировки проводятся каждый день.
В торжественной церемонии в честь 33-й годовщины со дня образования ОМОНа, а также 29-летия СОБРа Росгвардии в Уфе принял участие глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что с первых дней создания у спецподразделений тяжелая служба.
Радий Хабиров также пообщался с Валентиной Щекатуровой. Её сын погиб в 1996 году в Чечне при выполнении служебного задания СОБРа. Руководитель региона пожелал ей крепкого здоровья, отметив, что республика всегда готова оказать поддержку семьям сотрудников и ветеранов Росгвардии.
Боец Артур Ихсанов свою работу считает не подвигом, а призванием. Был в горячих точках, но разговорам о службе предпочитает более миролюбивые темы.
Сотрудники ОМОН и СОБРа Росгвардии по Башкортостану выезжают в зоны конфликта и в другие регионы страны. Выполнять боевые задачи позволит новый автобус НЕФАЗ, ключи от которого вручил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что республика всегда готова подставить плечо в знак уважения к службе.