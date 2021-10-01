Радий Хабиров провел встречу с ветеранами в День пожилых людей

Я уже не знаю, как это называть, но ситуация непростая. Вы сами видите, люди болеют и болеют очень много. Я вчера решил своими глазами посмотреть, как это все происходит, и сходил вместе с нашим министром в наш зубовский госпиталь. Мы там прошлись по палатам, вы знаете, все коридоры забиты. А вообще сейчас по количеству заболевающих в день мы догнали пиковое значение прошлого года.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан