Радий Хабиров провел встречу с ветеранами в День пожилых людей

Количество пенсионеров, которые смогут на следующий год отправиться на бесплатные экскурсии по республике в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм», необходимо увеличить. Об этом сегодня на встрече с ветеранами заявил Радий Хабиров.
В День пожилых людей глава Башкортостана за круглым столом обсудил актуальные вопросы, которые волнуют людей «серебряного» возраста. Говорили о возможности льготного оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, о мерах поддержки пенсионеров, статусе «дети войны» и не только. Отдельное внимание во время встречи уделили эпидемиологической ситуации в республике.
Учитывая сложную ситуацию, глава Башкортостана попросил ветеранов беречься и еще раз напомнил о необходимости вакцинации. Хотя присутствующие в зале в большинстве своём в этом вопросе уже давно себя обезопасили, сделав прививку от коронавирусной инфекции.