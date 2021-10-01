В Башкирии поженились 71-летний дедушка и 78-летняя бабушка

Самая пожилая пара Иглинского района поженилась. 78-летняя Клавдия Христофоровна и 71-летний Владимир Владимирович нашли друг друга в доме-интернате. 4 года они проживали вместе и наконец решились на свадьбу. Она прошла в окружении их друзей и сотрудников интерната.
К одному из важных дней в своей жизни Клавдия Христофоровна начала подготовку с раннего утра. Собраться на свадьбу пенсионерке помогают сотрудники дома-интерната. Ведь для них это также важных день. Этой пожилой паре посчастливилось заключить брак первыми за всю историю Кудеевского дома престарелых.
Их роман начался 4 года назад еще в Белокатайском отделении интерната. Как говорят молодожены, сначала дружили, а потом стали вместе жить. В Кудеевский они приехали только месяц назад. И решили, что в новом месте начнут новый этап жизни.
Как говорит пара, судьба вела их друг к другу долгие годы. И Клавдия, и Владимир пережили нелегкую жизнь. Мужчина – чернобылец, а Клавдии Христофоровне еще в юном возрасте поставили инвалидность. Ни детей, ни родственников у них нет. Друг для друга они единственные близкие люди.
После церемонии бракосочетания молодожены отправятся венчаться в церковь. В планах у пары переехать из интерната в собственную квартиру и начать создавать там свой семейный уют. Ей 78, а ему 71. И оставшиеся годы жизни они проведут вместе, даря друг другу любовь и заботу.