«Салават Юлаев» уступил новосибирской «Сибири» на своем льду

«Салават Юлаев» терпит поражение на домашнем льду от аутсайдера чемпионата. Сегодня уфимцы играли против «Сибири» из Новосибирска.
Два матча не могли отличиться гости, но в игре с юлаевцами хоккеисты «Сибири» прервали серию неудач и забили первыми. А позже удвоили свое преимущество. Однако уфимцы еще до перерыва сократили отставание в счете стараниями Сергея Шмелёва. Позже в большинстве игроки «Сибири» еще раз огорчили Шарыченкова.
Итог встречи – 3:1 в пользу «Сибири». Следующую игру «Салават» проведет на выезде 3 октября против казанского «Ак Барса».