«Салават Юлаев» уступил новосибирской «Сибири» на своем льду

Два матча не могли отличиться гости, но в игре с юлаевцами хоккеисты «Сибири» прервали серию неудач и забили первыми. А позже удвоили свое преимущество. Однако уфимцы еще до перерыва сократили отставание в счете стараниями Сергея Шмелёва. Позже в большинстве игроки «Сибири» еще раз огорчили Шарыченкова.