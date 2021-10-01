В Уфе пройдут суперфиналы чемпионата России по шахматам

В Уфе состоятся суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин по шахматам. Турнир пройдёт с 8 по 21 октября. В столице республики случится уникальное событие для шахмат. Считается, что женщины играют слабее, однако Александра Горячкина доказывает обратное. Она впервые в истории пробилась в суперфинал среди мужчин.

Всего в турнире примут участие 24 спортсмена. Явных фаворитов нет, в основном приедут молодые шахматисты, которым еще нет тридцати лет. Башкирских спортсменов в уфимских суперфиналах не будет, хотя ранее они не раз принимали участие в подобных турнирах.