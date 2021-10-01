В Уфе пройдут суперфиналы чемпионата России по шахматам

В Уфе состоятся суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин по шахматам. Турнир пройдёт с 8 по 21 октября. В столице республики случится уникальное событие для шахмат. Считается, что женщины играют слабее, однако Александра Горячкина доказывает обратное. Она впервые в истории пробилась в суперфинал среди мужчин.

Всего в турнире примут участие 24 спортсмена. Явных фаворитов нет, в основном приедут молодые шахматисты, которым еще нет тридцати лет. Башкирских спортсменов в уфимских суперфиналах не будет, хотя ранее они не раз принимали участие в подобных турнирах.

Особенно дети еще больше заинтересуются шахматами, будут больше играть в них, и, может быть, в следующий раз в подобном турнире примут участие наши башкирские спортсмены.

Евгений Калегин, международный мастер по шахматам
Фото №1 - В Уфе пройдут суперфиналы чемпионата России по шахматам

Много у нас в Башкирии сейчас организовано шахматных школ. Сегодня этот вид спорта развивается как в сети муниципальных школ, так и в самостоятельных шахматных клубах.

Амир Даукаев, исполнительный директор Федерации шахмат Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти