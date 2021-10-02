Жителей Уфы приглашают принять участие в акции «Зеленая Башкирия»

В Уфе 2 октября пройдет акция «Зеленая Башкирия», в котором могут принять участие сами горожане. Запланирована высадка саженцев на нескольких участках.
В администрации Уфы рассказали, что высадка деревьев пройдет в Демском районе на улицах Центральная, Правды, Таллинской, во дворах на улицах Кусимова, Левитана, Таллинской. В Калининском районе к акции можно присоединиться на ул. Касимовской, Интернациональной, в сквере в Максимовке и на улице Мушникова.
В Кировском раойне определены следующие места для посадки саженцев: улицы З. Расулева, С. Перовской, 13; Ст. Кувыкина, Местные Дубнячки, в п. Атаевка, Мечта, 3-я пристань, а также в сквере Мугина Нагаева. В Ленинском районе высадка запланирована на ул. Летчиков, 4/3.
В Октябрьском районе: ул. Р. Зорге, 44 сквер «Первому учителю», ул. Парковая, 18/1, 14, ул. Набережная р. Уфы, 1/1, 1/2, 9; М.Жукова, 2/9, Ю.Гагарина, 10/2, Ак.Королева, 29/2, Б.Бикбая 22; Ю.Гагарина, 13/3, 24/3, 24/2, ул. Р. Зорге, 70, ул. Российская, 43/5. В Орджоникидзевском районе: проспект Октября, 105/3, 93/3, ул. Российская, 33/3, ул. Димитрова, 242, ул. Свободы, 51, 51/1, 53, ул. Пинского, 1 и ул. Конституции, 4. В Советском районе запланирована высадка деревьев на ул. Комсомольской, 21, 21/1, ул. Мингажева, 156, 158, ул. Революционной, 163, 165, 167, 167а, 167/1.
Фото: администрация Уфы