Жителей Уфы приглашают принять участие в акции «Зеленая Башкирия»

В Уфе 2 октября пройдет акция «Зеленая Башкирия», в котором могут принять участие сами горожане. Запланирована высадка саженцев на нескольких участках.

В администрации Уфы рассказали, что высадка деревьев пройдет в Демском районе на улицах Центральная, Правды, Таллинской, во дворах на улицах Кусимова, Левитана, Таллинской. В Калининском районе к акции можно присоединиться на ул. Касимовской, Интернациональной, в сквере в Максимовке и на улице Мушникова.