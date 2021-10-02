В Уфе 2 и 3 октября будут организованы ярмарки

В Уфе на этих выходных будут организованы сельскохозяйственные ярмарки на нескольких площадках. Работать ярмарки будут с 10:00 до 16:00.

В администрации Уфы сообщают, что 2 октября жители Уфы смогут посетить ярмарки на нескеольких территориях. Это участок дороги в Демском районе на ул. Правды от Таллинской до Ухтомского, в Калининском районе на перекрестке ул. Интернациональной и Машиностроителей, а также на перекрестке Г.Мушникова и бульвара Баландина.

В Кировском районе горожан ждет ярмарка на площадке на ул. Рабкоров. В ленинском районе торговые ряды выстроят возле парка «Волна», а в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе. В Советском районе посетить ярмарку можно будет на площади у Дворца молодежи.