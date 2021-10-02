«Работал 24 часа в сутки»: в Башкирии расследован несчастный случай с работниками скорой

Вместе с тем в ходе расследования выявлены нарушения трудового законодательства, которые также вошли в число причин произошедшего несчастного случая. Так, зафиксировано, что водителю скорой помощи фактически установлен режим рабочего времени продолжительностью 24 часа в сутки, в то время как для него, «осуществляющего перевозки для учреждений здравоохранения», он не должен превышать 12 часов. Кроме того, установлено, что техосмотром автомобиля перед выходом на линию фактически занимался сам водитель.

Пресс-служба Гострудинспекции РБ