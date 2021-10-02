«Работал 24 часа в сутки»: в Башкирии расследован несчастный случай с работниками скорой

В Башкирии специалистами Гострудинспекции завершено расследование несчастного случая с работниками скорой помощи, трудящихся в Кармаскалинской ЦРБ. Выявлены нарушения трудового законодательства. Работодатель привлечен к административной ответственности, ему предстоит выплатить штрафы на общую сумму более 100 000 рублей.
Происшествие было зарегистрировано 23 июня. В то раннее утро на 12 километре дороги Улукулево-Кабаково водитель скорой наехал на металлическую трубу моста. Из-за этого транспорт опрокинулся на бок. В итоге и сам 50-летний водитель, и 41-летняя фельдшер поучили травмы различной степени тяжести. Выяснилось, что водитель нарушил ПДД, а именно скоростной режим. Мужчина объяснил, что хотел объехать яму, но налетел на трубу.