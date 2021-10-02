В Башкирии иномарка вылетела с дороги, водитель застрял в разбитом авто

В Башкирии поздно вечером 1 октября было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля. Два человека в результате случившегося пострадали.

Двигаясь по дороге Фомичёво-Стуколкино в Уфимском районе Башкирии, водитель, управляющий Mitsubishi Galant, съехал с проезжей части из-за того, что не справился с управлением. Далее автомобиль перевернулся на крышу. Пострадали и водитель, и пассажир 1989 года рождения.