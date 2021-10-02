За сутки в Башкирии выявлено почти 500 случаев заражения коронавирусом

В Башкирии третий день подряд выявляют свыше 400 новых случаев коронавируса среди населения за одни сутки. По данным оперштаба, в республике за последние сутки Covid-19 обнаружили у 496 человек.

Фото №1 - За сутки в Башкирии выявлено почти 500 случаев заражения коронавирусом

Общее количество всех зарегистрированных в Башкирии случаев коронавируса составило на 2 октября 67 827 фактов, а выписанных всего 59 151 человек. Из них за сутки по выздоровлению было выписано 502 пациента.

Также за сутки отмечено 23 случая смерти от коронавируса. В общей сложности болезнь унесла жизни 1 660 человек по всей республике.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти