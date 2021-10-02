В Уфе молодая девушка была госпитализирована после столкновения трех иномарок

В Уфе вечером столкнулись три автомобиля. Происшествие было зарегистрировано на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Новоженова в Октябрьском районе города.

В результате столкновения Daewoo Gentra и Renault Kaptur первый автомобиль столкнулся также и с Renault Megane, а следом – влетел в электроопору. В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 18-летняя пассажирка Renault Kaptur была госпитализирована с места происшествия.