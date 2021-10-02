Блогер из Уфы Рустам Набиев на руках поднялся на гору Манаслу высотой более 8000 метров

Блогер из Уфы Рустам Набиев, который потерял ноги при обрушении казармы, на руках смог покорить гору Манаслу в Непале. Высота ее составляет 8 163 метров. Восхождение было успешно совершено утром 2 октября.

Фото №1 - Блогер из Уфы Рустам Набиев на руках поднялся на гору Манаслу высотой более 8000 метров

Рустам Набиев отметил в своих соцсетях, что на такую высоту может подняться далеко не каждый. Но это его не остановило.

Восьмитысячник – это зона смерти, не все сюда могут подняться, тут на грани человеческих возможностей, и в моем случае это умножается на два. Пусть мое восхождение станет символом для миллионов людей никогда не отпускать руки и, что только через действие можно достичь результата. Я буду делать это не только ради себя, но и ради всех нас.

Рустам Набиев, блогер из Уфы

В прошлом году Рустам смог покорить вершину Эльбруса. Также, несмотря на потерянные из-за обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ, Рустам занимается спортом, развивается. И теперь он стал первым в мире, кто смог на руках забраться на вершину Манаслу.

Фото: соцсети Рустама Набиева

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