Блогер из Уфы Рустам Набиев на руках поднялся на гору Манаслу высотой более 8000 метров

Восьмитысячник – это зона смерти, не все сюда могут подняться, тут на грани человеческих возможностей, и в моем случае это умножается на два. Пусть мое восхождение станет символом для миллионов людей никогда не отпускать руки и, что только через действие можно достичь результата. Я буду делать это не только ради себя, но и ради всех нас.

Рустам Набиев, блогер из Уфы