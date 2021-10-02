Блогер из Уфы Рустам Набиев на руках поднялся на гору Манаслу высотой более 8000 метров

Блогер из Уфы Рустам Набиев, который потерял ноги при обрушении казармы, на руках смог покорить гору Манаслу в Непале. Высота ее составляет 8 163 метров. Восхождение было успешно совершено утром 2 октября.
Рустам Набиев отметил в своих соцсетях, что на такую высоту может подняться далеко не каждый. Но это его не остановило.
В прошлом году Рустам смог покорить вершину Эльбруса. Также, несмотря на потерянные из-за обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ, Рустам занимается спортом, развивается. И теперь он стал первым в мире, кто смог на руках забраться на вершину Манаслу.
Фото: соцсети Рустама Набиева