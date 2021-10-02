В Башкирии задержали двух несовершеннолетних на мопедах

В Башкирии на территории Ишимбая были задержаны двое несовершеннолетних молодых людей, управляющих мопедами. Обоим ребятам по 15 лет, и прав на управление транспортом они не имели.
Оказалось, что мопеды подарили ребятам родители, сообщает ГИБДД по Ишимбайскому району. Родителей оштрафовали на 30 тысяч рублей в рамках административной ответственности за передачу управления транспортом лицам, которые заведомо не имеют прав. И подобные случаи регистрировались уже неоднократно.
Фото: ГИБДД по Ишимбайскому району