В Башкирии задержали двух несовершеннолетних на мопедах

В Башкирии на территории Ишимбая были задержаны двое несовершеннолетних молодых людей, управляющих мопедами. Обоим ребятам по 15 лет, и прав на управление транспортом они не имели.

Фото №1 - В Башкирии задержали двух несовершеннолетних на мопедах

Оказалось, что мопеды подарили ребятам родители, сообщает ГИБДД по Ишимбайскому району. Родителей оштрафовали на 30 тысяч рублей в рамках административной ответственности за передачу управления транспортом лицам, которые заведомо не имеют прав. И подобные случаи регистрировались уже неоднократно.

Нельзя забывать, что в случае аварии подростки за рулём могут серьёзно пострадать. С начала 2021 года на территории МР Ишимбайский район зарегистрировано 12 ДТП с участием мопедов и скутеров. В семи случаях ими незаконно управляли несовершеннолетние. В пяти случаях юные водители были травмированы. А их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

ГИБДД по Ишимбайскому району

Фото: ГИБДД по Ишимбайскому району

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