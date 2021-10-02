В Башкирии задержали двух несовершеннолетних на мопедах

Нельзя забывать, что в случае аварии подростки за рулём могут серьёзно пострадать. С начала 2021 года на территории МР Ишимбайский район зарегистрировано 12 ДТП с участием мопедов и скутеров. В семи случаях ими незаконно управляли несовершеннолетние. В пяти случаях юные водители были травмированы. А их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

ГИБДД по Ишимбайскому району