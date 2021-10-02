В Уфе постоянно пьющий сын угрожал пожилой матери убийством

В Уфе был задержан 50-летний мужчина, который угрожал матери убийством. Подозреваемый нигде не работает и постоянно злоупотребляет спиртными напитками, живет со своей матерью, относится к ней крайне неуважительно.

На днях примерно в 10 утра между женщиной и ее 50-летним сыном произошел конфликт, после которого мужчина взял палку, начал размахивать ею и грубо угрожать. Женщин испугалась и выбежала из дома на ул. Правды на улицу, рассказали в МВД по Уфе. В это время сотрудник полиции проводил обход. К нему и подбежала женщина.