В Уфе колл-центр оперштаба по отоплению будет работать усиленно в определенные дни

В Уфе будет усилена работа колл-центра оперштаба по вопросам отопления в осенне-зимний период. Каждый месяц с 5 по 15 числа позвонить можно будет с 8 утра до 8 вечера. Увеличится и число сотрудников, которые ответят на вопросы горожан.

Планируется, что в усиленном режиме будут работать 8 групп по 7 человек в каждой. Работа будет организована по сменам. Рассматривается вопрос увеличения мощности действующей АТС из-за перегруженности линии телефона. Планируется и создание телеграм-канала.