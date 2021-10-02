В Башкирии закончили работу «Поезда здоровья», проведено более 44 тысяч обследований

В Башкирии закончили свою работу в этом году «Поезда здоровья», объехав за полгода всю республику и осмотрев 75 496 пациентов. Итогами работы «Поездов здоровья» поделился Глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии закончили работу «Поезда здоровья», проведено более 44 тысяч обследований

За полгода медработниками было проведено 44 644 обследований, из которых 27 788 – флюорографические, 16 856 – маммография. Повышенный уровень глюкозы был диагностирован у 3 547 граждан, проблемы с холестерином – у 4 669 жителей, а повышенное артериальное давление – у 7 381 граждан. Кроме того, был установлен один случай инфаркта миокарда, туберкулез заподозрили у 41 человека, сахарный диабет – у 390, а злокачественные новообразования – у 375 жителей.

Для дальнейшего лечения этих диагнозов 2 596 пациентов направили на дообследование. Это и есть та самая ранняя диагностика, которая способна уберечь человека от тяжелых заболеваний, а в каких-то случаях - спасти его жизнь. Мы обязательно продолжим проект в следующем году. Берегите себя и будьте здоровы!

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова 

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