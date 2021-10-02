В Башкирии конец недели может быть дождливым и снежным

В Башкирии ночью 3 октября может выпасть снег. Такой прогноз предоставил Гидрометцентр республики.

По данным местных синоптиков, снег с дождем может выпасть местами по региону и в ночное время. Днем в воскресенье прогнозируют от +5 до +10 градусов, ночью – до -3. Но в понедельник погода заметно изменится.