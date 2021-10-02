Молодая жительница Башкирии лишилась денег при продаже шубы в интернете

Жительница села Аскарово Абзелиловского района Башкирии лишилась 36 тысяч рублей, желая продать шубу в интернете. Молодую 25-летнюю сельчанку обманул телефонный мошенник на одном из популярных сайтов купли-продажи.
Девушка обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого, которым оказался 24-летний житель Оренбурга, сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии. Задержанный признался в совершенном преступлении.
Предварительно установлено, что во время общения с мошенником сельчанка передала ему свои личные данные, которые аферист использовал, чтобы получить доступ к мобильному банку и перевести чужие деньги на свой счет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он пока что находится под подпиской о невыезде.