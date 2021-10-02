В Башкирии построят 5 путепроводов в местах пересечения автомобильных и железных дорог

В Башкирии в период до 2024 года планируется строительство пяти путепроводов в тех местах, где пересекаются автомобильные и железные дороги. Таким образом намерены исключить возможность дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, с начала года в Башкирии произошло 9 ДТП на перекрестках автомобильных и железных дорог. И это превысило суммарные показатели за целых четыре года. В Минтрасе РБ считают, что единственным способом, который позволит исключить подобные происшествия, является перевод потоков транспорта на путепроводные развязки.