В Башкирии построят 5 путепроводов в местах пересечения автомобильных и железных дорог

В Башкирии в период до 2024 года планируется строительство пяти путепроводов в тех местах, где пересекаются автомобильные и железные дороги. Таким образом намерены исключить возможность дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Фото №1 - В Башкирии построят 5 путепроводов в местах пересечения автомобильных и железных дорог

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, с начала года в Башкирии произошло 9 ДТП на перекрестках автомобильных и железных дорог. И это превысило суммарные показатели за целых четыре года. В Минтрасе РБ считают, что единственным способом, который позволит исключить подобные происшествия, является перевод потоков транспорта на путепроводные развязки.

На Куйбышевской железной дороге определен список территорий, где существует потребность в строительстве путепроводов. В Республике Башкортостан было принято решение включить в республиканскую программу мероприятий по строительству и реконструкции путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями пять железнодорожных переездов с высокой интенсивностью движения транспорта.   

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ
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