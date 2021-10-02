За информацию об убийце трех студенток из Башкирии обещан миллион рублей

Миллион за убийцу. Губернатор Оренбургской области пообещал награду за информацию о преступнике, лишившем жизни трех башкирских студенток в городе Гай. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Деньги перечислят за «любую информацию» о причастных к убийству. Глава региона отметил, что следком находится в поисках преступника, но подозреваемых по-прежнему нет. Тела девушек со множественными ножевыми ранениями нашли 30 сентября. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Допрошено более сотни свидетелей, изъяты записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства. Подозреваемый у следствия все еще нет. Ход расследования жесткого преступления взял на контроль Александр Бастрыкин.