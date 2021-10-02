В Башкирии пожилые супруги замерзают в своем доме из-за родной дочери

Пожилая пара в Уфимском районе замерзает в собственном доме. Дело в том, что собственная дочь отключила родителей от газа. Родственники уверены: женщина хочет их смерти, и это не первое покушение на жизнь и здоровье пенсионеров, а яблоком семейного раздора стала недвижимость, участок и бизнес.
Пенсионеры Агзам и Гульхендан Муратовы последние три недели спят, обедают и смотрят телевизор в верхней одежде. Приходится. Температура в помещении всего лишь на пару градусов выше, чем снаружи, и то благодаря двум обогревателям. Мерзнуть пожилых вынудила собственная дочь: она отрезала в доме газ. А началось все с того дня, когда женщина попросила родителей о помощи, чтоб обналичить материнский капитал.
Но в договоре купли-продаже была указана не одна комната, а вся недвижимость вместе с участком и пристроями. Доверчивые родители все подписали. Теперь собственница – Ильзира Муратова, настоящее имя женщины мы называть не будем. Но если верить договору купли-продажи, право на проживание за ее родителями все-таки осталось. Родственники семьи сейчас пытаются помочь старикам, но Ильзира настроена решительно.
Вот так теперь складывается общение между некогда самыми близкими людьми. Вместе с домом Ильзире перешла и пекарня, которую своими руками возводил Агзам Акрамович. С журналистами непутевая дочь общаться не захотела. До того, как Ильзира лишила своих родителей отопления, женщина покушалась на здоровье пенсионеров другими способами. Что ею движет, задаются вопросом и другие члены семьи.
Пенсионеры обращались в газовую службу с просьбой включить отопление, но в организации отвечают, что необходимо заявление именно от собственника, то есть Ильзиры. Сейчас друг семьи представляет Муратовых в суде, чтобы оспорить подписанный договор купли-продажи.
Судебные тяжбы между дочерью и родителями длятся уже не один год. Юридический представитель семьи пытается добиться возбуждения уголовного дела по статье «Оставление в опасности», но полиция, со слов родственников, не особо торопится заниматься этой историей. День пожилых людей пара отметила чашкой горячего чая перед телевизором и в нескольких слоях верхней одежды. Между тем минусовая температура по ночам прогнозируется уже с завтрашнего дня.