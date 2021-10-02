В Башкирии пожилые супруги замерзают в своем доме из-за родной дочери

Пожилая пара в Уфимском районе замерзает в собственном доме. Дело в том, что собственная дочь отключила родителей от газа. Родственники уверены: женщина хочет их смерти, и это не первое покушение на жизнь и здоровье пенсионеров, а яблоком семейного раздора стала недвижимость, участок и бизнес.

Пенсионеры Агзам и Гульхендан Муратовы последние три недели спят, обедают и смотрят телевизор в верхней одежде. Приходится. Температура в помещении всего лишь на пару градусов выше, чем снаружи, и то благодаря двум обогревателям. Мерзнуть пожилых вынудила собственная дочь: она отрезала в доме газ. А началось все с того дня, когда женщина попросила родителей о помощи, чтоб обналичить материнский капитал.

Давай, говорит, оформим одну комнату, я получу материнский капитал. Я согласился, не жалко. Она сунула бумажку, я подписал. Агзам Муратов

Но в договоре купли-продаже была указана не одна комната, а вся недвижимость вместе с участком и пристроями. Доверчивые родители все подписали. Теперь собственница – Ильзира Муратова, настоящее имя женщины мы называть не будем. Но если верить договору купли-продажи, право на проживание за ее родителями все-таки осталось. Родственники семьи сейчас пытаются помочь старикам, но Ильзира настроена решительно.

Вот так теперь складывается общение между некогда самыми близкими людьми. Вместе с домом Ильзире перешла и пекарня, которую своими руками возводил Агзам Акрамович. С журналистами непутевая дочь общаться не захотела. До того, как Ильзира лишила своих родителей отопления, женщина покушалась на здоровье пенсионеров другими способами. Что ею движет, задаются вопросом и другие члены семьи.

Родная дочь отрезала газ и прямым текстом сказала: «Замерзнете, чтоб вы быстрее умерли». Это нонсенс. Однажды в бане помылись и начали чесаться сильно. Оказалось, насыпали на мочалку стекловату. Баня всегда открыта. Радик Исмагилов, племянник Агзама и Гульхендан Муратовых

Пенсионеры обращались в газовую службу с просьбой включить отопление, но в организации отвечают, что необходимо заявление именно от собственника, то есть Ильзиры. Сейчас друг семьи представляет Муратовых в суде, чтобы оспорить подписанный договор купли-продажи.

Считаем, что данный договор подлежит оспариванию, материал находится в суде. Дело сейчас приостановлено до вынесения решения апелляционной инстанцией. Геннадий Колесников, юрист, представитель Агзама Муратова