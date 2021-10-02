Пожарные Уфы с наступлением холодов усилили рейды в садовых товариществах

Профилактика – лучшая мера недопущения трагедии. Сотрудники муниципальной пожарной охраны Калининского района Уфы совместно с городским отделом надзорной деятельности вышли сегодня в рейд. В связи с наступлением холодов проверяющие отправились в садовое товарищество.
К тому, как проведена электропроводка, претензий нет, как и в целом к соблюдению противопожарных мер. Алёшины свой дачный домик построили недавно. Учитывая, что глава семейства по профессии электрик, при возведении здания особое внимание уделили безопасности.
Теперь они могут включить и электрообогреватель, не опасаясь за перегрузку в сети. Чего нельзя сказать обо всех садоводах. СНТ «Дружба-2» – товарищество достаточно возрастное, и здесь немало старых построек. Поэтому каждую осень, с наступлением холодов сотрудники Пожнадзора отправляются в сады, чтобы еще раз предупредить дачников о мерах профилактики.
Не только памятки и профилактическая беседа, но и контроль того, как выполняются требования безопасной эксплуатации печного и оборудования. Сотрудники Пожнадзора заодно проверяют и состояние бань.
Не оставлять без присмотра нагревательные приборы и печи. Это должно стать золотым правилом безопасной эксплуатации, говорят инспекторы Пожнадзора. С начала года в Уфе произошло 1579 пожаров. Это, конечно, меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Но вот количество жертв наоборот выросло. 31 человек против 15 в 2020 году. Одна из последних трагедий как раз произошла в садовом товариществе Калининского района Уфы. Пожар унёс жизни двух детей в возрасте 9 и 15 лет.