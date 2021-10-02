Пожарные Уфы с наступлением холодов усилили рейды в садовых товариществах

Заходя в помещение, конечно же, обращаем особое внимание, если это печное отопление, то на состояние печи. То есть сама печь, у которой должен быть притопочный лист размером 0,5 на 0,7 метров. Далее особое внимание обращается на отступ этой печи от сгораемых конструкций.

Павел Раскопин, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе