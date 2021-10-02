В сельских магазинах Башкирии набирает популярность услуга кэшаута

Жители сел республики могут снимать деньги с карты прямо через кассы магазинов. В Башкортостане набирает популярность новый сервис – кэшаут. Он особенно востребован в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов. Однако есть определенные ограничения.

Быстро, просто и не отходя от кассы. Теперь в этот сельский магазин покупатели заходят не только за продуктами, но и за наличкой. Чтобы снять деньги, не нужен и банкомат. Достаточно просто запросить необходимую сумму у продавца.

Очень удобно, банкомат у нас как раз часто ломается. Наличка нам нужна, чтобы сдать в школу. Надежда Нуриева, жительница с. Алексеевка

Но прежде нужно убедиться, есть ли в кассе необходимая сумма. Важное условие – карта должна быть именной и не кредитной. За день можно обналичить не больше 5000 рублей. Лимит за месяц – 30 000. Такие ограничения банки установили специально, чтобы преступники не могли отмывать нелегальные доходы. Впрочем, услугой в магазине пользуются в основном пенсионеры, которые редко снимают крупные суммы.

Через кассу удобнее, я рядом работаю, постоянно здесь отовариваюсь. Хауля Султанова, жительница с. Алексеевка

На банковском языке такая услуга называется кэшаут. С клиента комиссия, как правило, не взимается. Но и магазины тоже не остаются в накладе.

За то, что мы предоставляем такую услугу и банк пользуется нашими деньгами, эквайринг у нас не 1,8%, а 1%. Для нас это существенно, потому что у нас выручка небольшая. Ольга Ауст, председатель совета Алексеевского сельпо

О кэшауте знают далеко не все. За месяц в магазине села Алексеева обналичивают не больше 15 тысяч рублей. Пока кэшаут работает не везде. Однако все больше торговых точек подсоединяется к этому сервису, в том числе и крупные сетевые супермаркеты. Хотя, конечно, более актуален он именно в маленьких магазинах на селе, где нет банкоматов.

Банкам развивать такую услугу тоже выгодно. В этом случае им не нужно тратить деньги на установку и обслуживание новых банкоматов. По количеству терминалов с функцией кэшаут Башкортостан – один из лидеров по стране.

Всего 357 торговых точек, в которых можно снять наличные с покупкой, при этом сервис реализован и на автозаправочных станциях – 47 АЗС позволяют снять наличные. Лилия Якупова, заместитель управляющего отделением Национального банка Республики Башкортостан