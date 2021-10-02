В сельских магазинах Башкирии набирает популярность услуга кэшаута

Жители сел республики могут снимать деньги с карты прямо через кассы магазинов. В Башкортостане набирает популярность новый сервис – кэшаут. Он особенно востребован в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов. Однако есть определенные ограничения.
Быстро, просто и не отходя от кассы. Теперь в этот сельский магазин покупатели заходят не только за продуктами, но и за наличкой. Чтобы снять деньги, не нужен и банкомат. Достаточно просто запросить необходимую сумму у продавца.
Но прежде нужно убедиться, есть ли в кассе необходимая сумма. Важное условие – карта должна быть именной и не кредитной. За день можно обналичить не больше 5000 рублей. Лимит за месяц – 30 000. Такие ограничения банки установили специально, чтобы преступники не могли отмывать нелегальные доходы. Впрочем, услугой в магазине пользуются в основном пенсионеры, которые редко снимают крупные суммы.
На банковском языке такая услуга называется кэшаут. С клиента комиссия, как правило, не взимается. Но и магазины тоже не остаются в накладе.
О кэшауте знают далеко не все. За месяц в магазине села Алексеева обналичивают не больше 15 тысяч рублей. Пока кэшаут работает не везде. Однако все больше торговых точек подсоединяется к этому сервису, в том числе и крупные сетевые супермаркеты. Хотя, конечно, более актуален он именно в маленьких магазинах на селе, где нет банкоматов.
Банкам развивать такую услугу тоже выгодно. В этом случае им не нужно тратить деньги на установку и обслуживание новых банкоматов. По количеству терминалов с функцией кэшаут Башкортостан – один из лидеров по стране.
Снять деньги можно и в некоторых почтовых отделениях. Там, кстати, нет ограничений по запрашиваемой сумме. На кассе можно даже оплатить услуги ЖКХ или, наоборот, пополнить счет. В Национальном банке республики надеются, что в скором времени сервис обналичивания денег будет доступен в большинстве сел республики.