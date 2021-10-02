Известно, когда в Башкирии откроется музейный комплекс «Шульган-Таш»

Узнать все тайны Каповой пещеры. Во Франции завершилось изготовление уникального панно с точной копией оригинальных наскальных рисунков, обнаруженных в дальних залах пещеры Шульган-Таш. В скором времени их привезут в Бурзянский район и установят на всеобщее обозрение в новом музейном комплексе, строительство которого также подходит к концу.

Один из самых современных музеев откроется не в Уфе, а в 380 километрах от столицы и в шаговой доступности от всемирно известной пещеры Шульган-Таш. По инициативе главы республики Радия Хабирова объект начали строить три года назад и должны были открыть к 100-летию Башкортостана. Но в связи с пандемией сроки пришлось сдвинуть на год. Сейчас рабочие вышли на финишную прямую. Музей практически готов принять первых туристов.

Мы находимся в экспозиционном зале, который является основным для посетителей. На сегодняшний день мы уже передали этот зал для монтажа работ второго этапа выставочно-экспозиционного зала. Сейчас тут варятся каркасы, завезли материалы по гипсокартону. Отделочные работы в этом зале у нас завершены. Марат Сарваров, прораб

Пещера Шульган-Таш является главной достопримечательностью Бурзянского района, а наскальные рисунки привлекают не только туристов, но и учёных со всего мира. Панно с копиями древних изображений станут основными экспонатами в новом музейном комплексе. Во французском Монтиньяке мастера завершили изготовление факсимиле «Лошади и знаки», «Верблюд», оригиналы находится в зале Хаоса и в зале Рисунков. Гости музея впервые увидят их в натуральную величину. Также смогут узнать обо всех этапах изучения самой известной пещеры Башкортостана.

За все годы исследований учёные обнаружили в пещере Шульган-Таш 197 наскальных изображений. Самые древние из них датируются эпохой палеолита, а это 30 тысяч лет назад. Понятно, что оригиналы скрыты от посторонних глаз в дальних закрытых залах, чтобы сохранить уникальную экосистему пещеры. Ну а туристам предлагают взглянуть на копии. Копии остальных рисунков можно будет увидеть в новом музейном комплексе. Сейчас панно с их изображениями находятся во Франции. И скоро их перевезут в Бурзянский район.

Зайдя в музей, люди сразу будут видеть наскальные рисунки и предметы быта первобытного человека. Туристы будут сюда приходить и смотреть на копии залов пещеры, куда они не могут попасть. Ильфат Хисматуллин, заместитель директора музейного комплекса «Шульган-Таш»

По проекту здание музея будет трёхэтажным, его площадь составит более 4 тысяч квадратных метров. Здесь будут в точности переданы копии всех наскальных рисунков пещеры, а также появятся научно-исследовательский комплекс, фондохранилище, музей археологических экспонатов, два конференц-зала для проведения различного рода форумов. Открытия объекта ждут не только туристы и ученые, но и местные жители.

Также для местных жителей это будет очень удобным вариантом с той точки зрения, что туда будут привлечены люди, будут работать наши жители района. Для них откроются новые работы и направления для развития самого себя. Наиль Сафин, заместитель главы администрации Бурзянского района по строительству и ЖКХ