Известно, когда в Башкирии откроется музейный комплекс «Шульган-Таш»

Узнать все тайны Каповой пещеры. Во Франции завершилось изготовление уникального панно с точной копией оригинальных наскальных рисунков, обнаруженных в дальних залах пещеры Шульган-Таш. В скором времени их привезут в Бурзянский район и установят на всеобщее обозрение в новом музейном комплексе, строительство которого также подходит к концу.
Один из самых современных музеев откроется не в Уфе, а в 380 километрах от столицы и в шаговой доступности от всемирно известной пещеры Шульган-Таш. По инициативе главы республики Радия Хабирова объект начали строить три года назад и должны были открыть к 100-летию Башкортостана. Но в связи с пандемией сроки пришлось сдвинуть на год. Сейчас рабочие вышли на финишную прямую. Музей практически готов принять первых туристов.
Пещера Шульган-Таш является главной достопримечательностью Бурзянского района, а наскальные рисунки привлекают не только туристов, но и учёных со всего мира. Панно с копиями древних изображений станут основными экспонатами в новом музейном комплексе. Во французском Монтиньяке мастера завершили изготовление факсимиле «Лошади и знаки», «Верблюд», оригиналы находится в зале Хаоса и в зале Рисунков. Гости музея впервые увидят их в натуральную величину. Также смогут узнать обо всех этапах изучения самой известной пещеры Башкортостана.
За все годы исследований учёные обнаружили в пещере Шульган-Таш 197 наскальных изображений. Самые древние из них датируются эпохой палеолита, а это 30 тысяч лет назад. Понятно, что оригиналы скрыты от посторонних глаз в дальних закрытых залах, чтобы сохранить уникальную экосистему пещеры. Ну а туристам предлагают взглянуть на копии. Копии остальных рисунков можно будет увидеть в новом музейном комплексе. Сейчас панно с их изображениями находятся во Франции. И скоро их перевезут в Бурзянский район.
По проекту здание музея будет трёхэтажным, его площадь составит более 4 тысяч квадратных метров. Здесь будут в точности переданы копии всех наскальных рисунков пещеры, а также появятся научно-исследовательский комплекс, фондохранилище, музей археологических экспонатов, два конференц-зала для проведения различного рода форумов. Открытия объекта ждут не только туристы и ученые, но и местные жители.
Музейный комплекс подключат ко всем коммуникациям, вреда окружающей среде он не принесёт. Стоимость объекта составляет 350 миллионов рублей. Открытие крупного научно-исследовательского, образовательного и этнокультурного центра состоится в декабре текущего года.