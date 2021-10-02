Школьники из Башкирии отправились в Волгоград в рамках патриотической акции

В Башкортостане стартовал сезон патриотических маршрутов в Волгоград для школьников. В первый рейс отправились ребята из Янаульского, Давлекановского, Туймазинского и Буздякского районов.

Программа рассчитана на 3 дня: детям и подросткам покажут знаковые места, памятники, расскажут о вкладе Сталинграда, а ныне Волгограда, в победу во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Всего запланировано сделать 14 рейсов. Побывать в Волгограде в рамках патриотической акции смогут 600 школьников из Башкортостана.

Одна из групп отправится ко Дню народного единства, 4 ноября, именно для этого заезда будет организована финансовая поддержка от «Единой России». Остальные смогут получить кешбэк за тур по России.