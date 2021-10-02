Волейболисты «Урала» провели первый домашний матч нового сезона чемпионата России

Сегодня волейбольный клуб «Урал» провел первый домашний матч нового сезона чемпионата России. Уфимский клуб принимал на своей площадке нижегородский АСК. Встреча прошла с ограничениями по количеству зрителей.

На игру допускали небольшую квоту болельщиков. Чтобы попасть на трибуны, зрители предъявляли на входе сертификат о вакцинации против COVID-19, ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем 48 часов назад, или справку о том, что переболели коронавирусом в последние полгода.