В Башкирии неизвестный насмерть сбил двух пешеходов

В Башкирии зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл в селе Бижбуляк на улице Константина Иванова.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, неустановленный водитель на «Ладе Приоре» совершил наезд на двух пешеходов. От удара машина перевернулась. Оба пострадавших пешехода скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.