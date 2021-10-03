В Башкирии неизвестный насмерть сбил двух пешеходов

В Башкирии зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл в селе Бижбуляк на улице Константина Иванова.

Фото №1 - В Башкирии неизвестный насмерть сбил двух пешеходов

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, неустановленный водитель на «Ладе Приоре» совершил наезд на двух пешеходов. От удара машина перевернулась. Оба пострадавших пешехода скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

Личности погибших предстоит установить. На вид двум мужчинам 40-45 лет. Также предстоит установить личность виновника ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: ГИБДД РБ. 

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