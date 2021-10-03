Установлена личность подозреваемого в убийстве трёх студенток из Башкирии

Сотрудники следственного комитета установили подозреваемого в убийстве трёх студенток из Башкирии. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, 30 сентября при тушении пожара в квартире в городе Гай Оренбургской области были найдены тела двух девушек с ножевыми ранениями. Тело ещё одной несчастной было найдено во дворе дома. Убитыми оказались три студентки медколледжа из Башкирии 17, 19 и 20 лет.

На месте происшествия был найден кухонный нож, которым, предположительно, зарезали несчастных. Следователи осмотрели квартиру, которую снимали девочки, весь район, опросили более 100 свидетелей, были изъяты записи с камер наблюдения. За информацию о предполагаемом преступнике была объявлена награда в 1 млн рублей.

Полиция сообщила, что подозреваемым оказался 29-летний Александр Лазарев. Недалеко от места преступления у водонапорной башни были найдены окровавленные вещи, которые могут принадлежать именно ему.

Подозреваемый находится на свободе. Его разыскивает полиция. Предположительно, мужчина одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и черные кроссовки.

Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 8 961 919 99 94, 8 999 258 51 46 и 02. пресс-служба МВД по Оренбургской области