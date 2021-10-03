Андрей Губин рассказал, что ждёт скорой смерти

Звездный уроженец Уфы, знаменитый певец 90-х Андрей Губин в откровенном интервью в эфире радио поделился серьёзными переживаниями.
47-летний артист рассказал, как тяжело переживает своё заболевание. Ещё в юном возрасте Андрею Губину диагностировали болезнь, которая заставляет чувствовать сильные боли во всём теле. Это крайне негативно сказывается не только на повседневной жизни пациентов, но и на психологическом состоянии.
Так, звезда 90-х откровенно признался, что давно ждёт избавления от земных страданий и готов встретить смерть спокойно.
Андрей Губин уже не может наслаждаться полноценной жизнью, так как постоянно нуждается в обезболивающих препаратах, а вылечить болезнь за много лет никто из врачей так и не смог.
Фото: КП.