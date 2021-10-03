Андрей Губин рассказал, что ждёт скорой смерти

Звездный уроженец Уфы, знаменитый певец 90-х Андрей Губин в откровенном интервью в эфире радио поделился серьёзными переживаниями.

Фото №1 - Андрей Губин рассказал, что ждёт скорой смерти

47-летний артист рассказал, как тяжело переживает своё заболевание. Ещё в юном возрасте Андрею Губину диагностировали болезнь, которая заставляет чувствовать сильные боли во всём теле. Это крайне негативно сказывается не только на повседневной жизни пациентов, но и на психологическом состоянии.

Так, звезда 90-х откровенно признался, что давно ждёт избавления от земных страданий и готов встретить смерть спокойно.

Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умереть.

Андрей Губин 

Андрей Губин уже не может наслаждаться полноценной жизнью, так как постоянно нуждается в обезболивающих препаратах, а вылечить болезнь за много лет никто из врачей так и не смог.

В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно. У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать.

Андрей Губин 

Фото: КП. 

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