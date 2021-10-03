Андрей Губин рассказал, что ждёт скорой смерти

Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше уже не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно. Я уже хочу умереть.

Андрей Губин