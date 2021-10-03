Врач из Уфы дважды реанимировала годовалую девочку в летящем самолете

Врач из Уфы Гузелия Валеева спасла жизнь 1,8-годовалой девочки прямо на борту летящего самолёта. О произошедшем рассказал вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров.

В самолёте, который следовал по маршруту Анталья-Москва, произошёл несчастный случай. Через два часа после взлёта маленькая пассажирка потеряла сознание, у неё произошло западения языка, началась остановка дыхания и сердца, возникли судороги и посинение.

К счастью, на борту самолёта летела Гузелия Валеева – заведующая филиалом 2-ой Стоматологической поликлиники. Она сразу пришла на помощь 1,8-годовалой девочке. Медик провела реанимационные действия: непрямой массаж сердца, дыхание рот в рот. И девочка действительно пришла в себя. Однако буквально через несколько минут у несчастной вновь случился приступ. Гузелия вновь провела необходимые реанимационные действия, и девочка окончательно пришла в сознание.

Самолёт совершил вынужденную посадку в Ростове, где семью с малышкой уже ждал реанимобиль, на котором их доставили в ближайшую больницу.

Сама Гузелия – выпускница БГМУ, мама 5-летних двойняшек. Благодаря спокойным и правильным действиям врача удалось сохранить жизнь ребёнка.