Уроженца Башкирии, пропавшего три месяца назад, нашли мертвым

В тысячах километрах от дома найдено тело 29-летнего уроженца Башкирии Амура Кинзябаева. Молодой человек пропал ещё три месяца назад.

19 июня волонтёры «Лиза Алерт» объявили поиски молодого человека. В злополучный день Амур ушёл из дома, но обратно так и не вернулся.

Как сообщает издание «КП-Уфа», только 29 сентября тело несчастного было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожной станции Локомотивстрой в Новочеркасске. Его тело уже частично разложилось. Предварительная причина смерти – самоубийство.

Известно, что Амур родился в деревне Мурзино Хайбуллинского района.