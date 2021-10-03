Вахтовик из Башкирии отдал более 100 тысяч рублей, надеясь на встречу с «жрицей любви»

Житель Башкирии стал жертвой мошенников, надеясь на встречу с «жрицей любви». Об этом сообщает издание «КП-Югра».
Мужчина отправился на вахту в Нижневартовск. Один из вечеров вахтовик решил провести в компании девушки по вызову. Найдя нужные контакты в интернете, мужчина договорился о встрече.
Однако девушка пообещала сказать свой адрес только после предоплаты в 1500 рублей. Сумма постепенно начала расти: 26 200 рублей вахтовик заплатил за код от подъезда, 22 400 – за страховку, а за сами услуги «жрицы» — 69 тысяч рублей.
Общая сумма переводов достигла 119 тысяч рублей, когда мужчина понял, что наткнулся на мошенников. После этого вахтовик обратился в полицию.