Вахтовик из Башкирии отдал более 100 тысяч рублей, надеясь на встречу с «жрицей любви»

Житель Башкирии стал жертвой мошенников, надеясь на встречу с «жрицей любви». Об этом сообщает издание «КП-Югра».

Мужчина отправился на вахту в Нижневартовск. Один из вечеров вахтовик решил провести в компании девушки по вызову. Найдя нужные контакты в интернете, мужчина договорился о встрече.

Однако девушка пообещала сказать свой адрес только после предоплаты в 1500 рублей. Сумма постепенно начала расти: 26 200 рублей вахтовик заплатил за код от подъезда, 22 400 – за страховку, а за сами услуги «жрицы» — 69 тысяч рублей.